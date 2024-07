Magdeburg - Es ging vor allem um den Frosch, in dem zwar kein Prinz steckte, der aber so viel Erinnerung bedeutet für Anna Maria Börstler. In Vilnius im Juli 2024 hat sie Abschied genommen von der Nachwuchskarriere. Nach diesem Sommer, nach ihrem Urlaub in Rom mit der Frau Mama, wird sie endgültig in den Kreis der Elite aufgenommen. Und dafür hat ihr die bronzene Medaille über die 50 Meter Schmetterling bei der Junioren-Europameisterschaft in Litauen noch einmal ein gutes Gefühl gegeben. „Das war einfach toll“, berichtete sie über den Moment ihres Anschlages und den Blick auf die Anzeigetafel. „Es ist auch viel Last von meinen Schultern gefallen.“ Denn ohne Edelplakette wollte die 18-Jährige vom SCM nicht nach Hause und in das neue Abenteuer schwimmen.

