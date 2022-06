SCM-Schwimmer kämpft sich bei Junioren-EM zu Bronze

Setúbal/Magdeburg - Oh wie schön ist Setúbal. Eine Stadt in Portugal. Erbaut auf der Halbinsel Península de Setúbal. Gelegen am Atlantischen Ozean. In diesen ist Linus Schwedler am vergangenen Wochenende gesprungen, direkt vor der Küste der Stadt. Und gleich zweimal. Der Startsteg wackelte dabei beträchtlich, viele Wellen peitschten gegen den Körper. „Das Rennen war generell besonders, aber eben auch sehr schwierig – für alle“, sagte der Schwimmer vom SC Magdeburg, der aus seinen Einsätzen bei der Junioren-Europameisterschaft im Freiwasser Bronze über 7,5 Kilometer und Silber in der 4 x 1250-Meter-Staffel der U 19 mitgebracht hat. Der damit an zwei der vier SCM-Medaillen beteiligt war. Und der sich nun auf die Nachwuchs-Weltmeisterschaft im September auf den Seychellen freuen darf. Wie übrigens auch Clubgefährtin Lara Braun, die ebenfalls Bronze bei den jungen Damen und über die 7,5 Kilometer gewann.