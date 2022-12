SCM-Trainer Bauer erwartet Dreikampf um die Spitze

Die A-Jugend des SC Magdeburg bestreitet ihren Auftakt in die Meisterrunde in Pforzheim. Die Gastgeber sind allerdings nicht die härtesten Konkurrenten im Kampf um die ersten vier Plätze.

Magdeburg - Zum letzten Vorrundenspiel war Julian Bauer nur noch mit neun Feldspielern und zwei Torhütern gereist, Leistungsträger wie Fritz Haake oder Georg Löwen hatte der 27-Jährige an die Youngsters in der 3. Liga Ost abgegeben. Denn längst konnte sich der Trainer der A-Jugend des SCM an jenem 19. November in Sicherheit wiegen, die Meisterrunde erreicht zu haben.