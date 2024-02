Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - So überzeugend die Leistung seiner Schützlinge gewesen ist, so klar setzt Christoph Theuerkauf den Fokus. „Eider Harde war schön, aber da ist jetzt schon der Haken dran“, sagt der Übungsleiter von den Youngsters des SC Magdeburg. Diese hatten ihr Gastspiel in Schleswig-Holstein am Sonnabend furios mit 41:32 (21:16) gewonnen und sich damit noch mehr Selbstvertrauen für die anstehende Aufgabe bei Spitzenreiter MTV Braunschweig geholt.