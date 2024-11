Magdeburg - Von den Minis an hat Sebastian Bialas stets für die Handballer des Northeimer HC gespielt, hat für diese in der 3. Liga debütiert. „Für mich war immer klar: Wenn ich irgendwo anders hingehe, dann soll es sich auch lohnen“, erzählt er. Im Sommer 2023 eröffnete sich diese Chance, als die Anfrage vom SC Magdeburg kam. „Als junger Spieler ist das natürlich besonders, wenn der in diesem Jahr erfolgreichste Verein der Welt anfragt“, sagt Bialas. Also ging er den großen Schritt. „Er ist jetzt einer der Führungsspieler bei den Youngsters“, sagt Trainer Christoph Theuerkauf.

