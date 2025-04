Die Youngsters haben den Verbleib in der 3. Liga sicher. Freude wollte nach der Heimniederlage gegen Oranienburg aber nicht aufkommen. Trainer Christoph Theuerkauf ist verärgert.

Magdeburg - Freude wollte am Samstagabend nach der Schlusssirene in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle nicht aufkommen. „Es fällt mir gerade brutal schwer“, sagte Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf auf seine Gefühlswelt angesprochen. Auf der einen Seite stand der Klassenerhalt in der 3. Liga Nord-Ost, der nach dem 34:34 des HC Burgenland bei den Füchsen Berlin II auch ohne eigenes Zutun perfekt war. „Das ist die positive Nachricht“, bestätigte Theuerkauf. Auf der anderen Seite stand für die SCM-Zweite allerdings die ärgerliche 32:35 (15:18)-Heimniederlage gegen den Oranienburger HC und einmal mehr die Erkenntnis: „Wir müssen besser mit Druck umgehen.“