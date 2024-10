Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Partien wollen die Youngsters des SC Magdeburg in der 3. Liga den Bock umstoßen. Am Sonnabend empfangen sie die Handballer des Stralsunder HV

Magdeburg. - Zuspruch hat Christoph Theuerkauf in den vergangenen Wochen zur Genüge gehört. „Wir haben immer Komplimente und Applaus bekommen, aber keine Punkte – abgesehen vom Cottbus-Spiel“, sagt der Trainer der SCM-Youngsters. In der Tabelle der 3. Liga Nord-Ost belegen die Magdeburger Rang 14 von 16. Weshalb Theuerkauf nicht um den heißen Brei redet: „Wir wollen den Bock umstoßen. Es ist für uns an der Zeit, zu punkten.“