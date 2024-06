Die Magdeburger schließen die Saison in der 2. Liga Ost als Vizemeister ab. Das Startrecht für das Aufstiegsturnier nehmen sie allerdings nicht wahr. Noch fehlt der Mannschaft das Niveau, in der Bundesliga zu bestehen.

Magdeburg - Der allerletzte Akt der Saison wird nicht im Wasser ausgetragen, sondern an den Tischen. Am 18. Juni beschließt die Wasserball Union (WUM) die Serie mit der ordentlichen Mitgliederversammlung. Dann wird ein neuer Vorstand gewählt, dann gehen die Magdeburger geordnet in die Sommerpause. Und dann ist womöglich nur noch eine Personalie offen. Die WUM möchte einen Trainer installieren, der an einer Mannschaft mit Perspektive bastelt. Und die Perspektive soll dann Bundesliga heißen.