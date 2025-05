Das Team von Trainer René Angerer unterliegt Union Heyrothsberge unglücklich mit 2:3. Am Ende rückt die junge Schiedsrichterin in den Fokus.

Neustadt. - Den Überblick hatte in den ersten Minuten nach dem Abpfiff niemand mehr so richtig. Es bestand Redebedarf, viel wurde diskutiert. Dabei war die 2:3 (1:1)-Heimniederlage des TuS 1860 gegen Union Heyrothsberge am Sonnabend für den Ausgang der Landesklasse-Saison überhaupt nicht mehr relevant. Doch die junge Schiedsrichterin Celina Merkelbach, die während des Spiels eigentlich einen guten Job gemacht hatte, brachte plötzlich noch Farbe ins Spiel.