Die Magdeburger Teams punkten am 22. Spieltag der Verbandsliga. Für den MSC ist es eine Premiere, die Fortunen setzen ihre Siegesserie fort. Ottersleben überrascht den Dritten.

Sorgten für Belebung in der Ottersleber Offensive: Luca Hohmann (am Ball) und Ermin Berishaj.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Novum in der Fußball-Verbandsliga: Zum ersten Mal in dieser Saison haben alle drei Magdeburger Mannschaften an einem Spieltag etwas Zählbares mitgenommen. Fortuna setzte seine Erfolgsserie fort, Ottersleben lieferte gegen den Tabellendritten eine starke Vorstellung – und die Preussen feierten eine Premiere.