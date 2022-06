Fußball Stadtoberliga: Showdown um den Aufstieg

Es ist in der Stadtoberliga angerichtet: Im Fernduell streiten sich der VfB Ottersleben II und der SV Seilerwiesen am Sonnabend um den Aufstieg in die Landesklasse. Um den Titel des Stadtmeisters spielt derweil auch der SV Arminia II noch mit.