Stadtpokal: Generalprobe der Finalisten gelungen

Magdeburg - Beim VfB Ottersleben II hatten am Sonnabend genau zwei „Otter“ einen guten Grund, das Portemonnaie für die Mannschaft zu öffnen. Da wäre also zum einen der Co-Trainer Marco Sopha, der seinen 46. Geburtstag feierte. Und zum anderen wäre da Maximilian Döring, der beim 7:1 (2:1)-Sieg Besiegdas II einen Viererpack inklusive lupenreinem Hattrick schnürte. Und trotzdem war der Coach des Stadtoberligisten nicht völlig zufrieden mit dem Auftritt seines VfB, der sich vor allem in der ersten Halbzeit schwertat, die Partie eben nicht dominierte und kontrollierte. „Deshalb haben die Jungs in der Pause eine entsprechende Ansage gekommen“, sagte Wanzek.