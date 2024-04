Magdeburg - Mit lautem Applaus von ihrer Zuschauerschaft wurden die Fußballerinnen des SSV Besiegdas am Montag sowohl in die Halbzeitpause als auch nach dem Schlusspfiff verabschiedet. Die Gemütslage hatte sich in der Zwischenzeit allerdings verändert: Nach 45 Minuten wähnte sich der Frauen-Verbandsligist noch auf dem Weg, dem Magdeburger FFC ein Bein zu stellen. Am Ende aber setzte sich der Regionalligist im Landespokal-Halbfinale nach 0:1-Pausenrückstand mit 3:1 durch.

„Die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war inakzeptabel“, schimpfte MFFC-Coach Alexander Auer. „Besiegdas hat das nicht schlecht gemacht, aber von uns war das einfach zu wenig.“ Mit einem Sonntagsschuss, den Torhüterin Florentine Rudloff nicht mehr entscheidend ablenken konnte, hatte Marie Lene Oerlecke die Grün-Gelben früh in Führung gebracht (12.). In der Folge hatte der Regionalligist zwar mehr Ballbesitz, fand aber gegen engagiert verteidigende Gastgeberinnen kaum Lücken. „Kämpferisch und auch spielerisch war das eine sehr starke Leistung der Mädels“, lobte Dirk Bertram, der den im Urlaub weilenden Coach René Unger vertrat.

Nach dem Seitenwechsel aber „haben wir es etwas besser gemacht“, erkannte Auer. Aus dem Spiel heraus gelang seiner Mannschaft allerdings kein Treffer. Erst glich Lena Magas im Anschluss eines Freistoßes aus (58.), daraufhin verwandelte Antonia Schulz einen ruhenden Ball direkt (66.), dann staubte Debütantin Christin Conrad, die für die Handballerinnen des HC Leipzig in der Bundesliga gespielt hat, nach einem Freistoß ab (72.). „Wir waren in den Szenen leider nicht wach genug“, haderte Bertram. „Doll war die Leistung nicht, aber wir haben unsere Pflicht erledigt“, so Auer. Im Finale wartet am 1. Mai der Landesligist Blau-Weiß Dölau.

Besiegdas: Schrödter – Elzner, Peter, Lüdke, Winkelmann, Wichert, Krakowski, Oerlecke, Moog, Lehnigk (57. Daevel), ZywitzkiMFFC: Rudloff – A. Schulz, Hildebrand, Neumann, Temp, Alsleben (46. Y. Schulz), Bölke, Große (78. Steiger), Abraham, Nesimi (46. Conrad), Magas (82. Bröckel)Schiedsrichter: Günther. Zuschauer: 120. Tore: 1:0 Oerlecke (12.), 1:1 Magas (58.), 1:2 Schulz (66.), 1:3 Conrad (72.)