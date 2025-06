SCM-Schwimmer tritt erst zum zweiten Mal in der neuen Sprint-Disziplin an. Die Distanz und der Modus sind voll nach seinem Geschmack.

Setubal/Magdeburg. - Führt ein Verband neue Richtlinien oder Disziplinen ein, um eine Sportart attraktiver zu machen, ist in der Regel höchste Vorsicht geboten. Häufig ist gut gemeint in solchen Fällen das Gegenteil von gut gemacht. Manchmal aber landen Funktionäre mit ihren Ideen auch absolute Volltreffer. Als einen solchen würde Arne Schubert vom SC Magdeburg die neue Disziplin des Freiwasserschwimmens, den 3km-Knockout-Sprint, bezeichnen. Bei der Jugendeuropameisterschaft am vergangenen Wochenende in Setubal (Portugal) stieg Schubert erst zum zweiten Mal in seiner Karriere bei diesem Wettkampf ins Wasser - und sicherte sich prompt die Silbermedaille.