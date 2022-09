Stolze Serie des FSV 1895 Magdeburg endet im Derby beim BSV 93

Magdeburg - Als die Handballer des FSV 1895 Magdeburg am 22. Februar 2020 in der 1. Nordliga beim MTV Weferlingen mit 22:26 unterlagen, war im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch nicht von einer weltweiten Pandemie die Rede. Für den FSV sollte es allerdings für mehr als 30 Monate die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel sein. Denn wenig später wurde die Saison wegen der erwähnten Corona-Pandemie abgebrochen. Die Spielzeit 2020/21 dauerte ebenfalls wegen Corona nur zwei Spiele, die der FSV gewann und in der zurückliegenden Saison kam das Team von Alexander Beckmann auf eine Bilanz von 15 Siegen und einem Unentschieden. Damit stieg das Team souverän in die Verbandsliga Nord auf.