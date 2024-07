Magdeburg - Trainer Thomas Tietz gab Cornelius Adams noch einen aufmunternden Klaps mit auf den Weg. Anschließend setzte der Spieler mit seinen Kollegen vom SV Arminia zum Auslaufen nach dem verlorenen Testspiel am Schöppensteg an. Dort gab es für den Landesliga-Aufsteiger eine 3:11 (0:4)-Niederlage am Mittwochabend beim SV Fortuna. Das Kräftemessen mit dem Verbandsligisten gab den Buckauern einen ersten Einblick, was sie in der höheren Spielklasse erwartet.

