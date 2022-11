SV Fortuna Magdeburg will diesmal Führung ins Ziel bringen

Fortunen-Coach Dirk Hannemann (l.) hofft auf mehr Stabilität in der Defensive.

Magdeburg - Zweimal Heimrecht, einmal auswärts: Die Fußball-Verbandsliga geht heute in ihre 16. Runde. Der SV Fortuna empfängt Romonta Amsdorf, der 1. FC Magdeburg II den SC Bernburg. Nur die Preussen sind in der Fremde gefordert – bei Eintracht Emseloh. Und auf dem Kunstrasen in Helbra. Anpfiff auf allen Plätzen ist um 14 Uhr.