Die Elf vom Schöppensteg empfängt am Freitagabend den SC Bernburg. Dagegen spielt der VfB Ottersleben beim FSV Barleben.

SV Fortuna will im letzten Spiel des Jahres anständig auftreten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der Vorwoche war an Fußball in der Verbandsliga aufgrund der Witterungsbedingungen nicht zu denken. Heute Abend „kann wieder gespielt werden“, sagt Dirk Hannemann. Der Trainer des SV Fortuna Magdeburg trifft mit seiner Mannschaft ab 19 Uhr auf den SC Bernburg. Zeitgleich gastiert der VfB Ottersleben beim FSV Barleben. Der MSC Preussen hat spielfrei.