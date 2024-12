Olvenstedt - Noch bis zum kommenden Donnerstag lässt Trainer Sven Liesegang Konter und Durchbruch trainieren, dann geht es für ihn und seine Oberliga-Handballer in die Weihnachtspause. Am 12. Januar ist der BSV 93 wieder gefordert – im Heimspiel gegen die SG Spergau. Und das Team startet dann mit einer positiven Bilanz nach der Hinrunde und mit einem guten Gefühl nach dem jüngsten Auftritt gegen USV Halle II in die zweite Halbserie. Nach drei Niederlagen in Serie hat sich der BSV nämlich in die Erfolgsspur zurückgekämpft und schließt das Jahr auf Platz sieben mit 14:12 Punkten ab.

