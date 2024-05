In der Amtszeit von Daniel Röwer stieg der Post SV in die Sachsen-Anhalt-Liga auf und wieder ab.

Magdeburg. - Nach fünf Jahren ist Schluss: Daniel Röwer legt in diesem Sommer sein Traineramt beim Handball-Verbandsligisten Post SV nieder und konzentriert sich künftig auf die E-Jugend des Barleber HC, in der auch sein Sohn Janne Henri spielt. „Zwei Mannschaften sind einfach nicht machbar. Man ist jeden Tag in der Halle. Am Wochenende sind stellenweise zwei Spiele am Tag. Das ist anstrengend. Außerdem fehlt viel Zeit für die Familie“, begründet Röwer seinen Entschluss.