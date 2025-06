Nach einer dominanten Saison kämpfen die A-Junioren des SV Fortuna um die Rückkehr in die Regionalliga. Im Hinspiel der Relegation trifft das Team am Sonntag am heimischen Schöppensteg auf den 1. FC Frankfurt/Oder – einen Gegner mit ähnlich viel Offensivpower.

Magdeburg. - In der Trainingswoche vor dem Hinspiel der Regionalliga-Relegation stand für die A-Junioren des SV Fortuna eines im Fokus. „Wir haben noch einmal im defensiven Bereich gearbeitet, weil wir das in der Liga nicht so priorisieren mussten“, erzählt Trainer Roman Laqua. Am Sonntag aber kommt es darauf an. Zum Hinspiel um den Aufstieg empfängt der Landesmeister von Sachsen-Anhalt mit dem 1. FC Frankfurt/Oder den Titelträger aus Brandenburg.