TTC Börde: Der überragende Dzikowski

Lukasz Dzikowski hat beim jüngsten Doppelspieltag in der Tischtennis-Oberliga eine überragende Leistung gezeigt, zu einem Sieg sollte dies dem TTC Börde nicht reichen. Den wollen die Magdeburger am kommenden Wochenende wieder einfahren.

Magdeburg - Dieser Punktgewinn begann mit einem Rückhand-Slice, locker und sanft aus dem linken Handgelenk gespielt. Einmal, zweimal, dreimal. Lukasz Dzikowski stand dabei drei Meter hinter der Platte. Die obligatorische Position für einen Abwehrmann. Doch als dieser allein war der polnische Akteur in Diensten des Tischtennis-Oberligisten TTC Börde am vergangenen Doppelspieltag an heimischer Platte nicht gefordert. Im Spiel gegen Philipp Schädlich von Schott Jena II waren auch seine offensiven Qualitäten gefragt. Zurück also zum Rückhand-Slice. Einmal, zweimal, dreimal. Schädlich spielte den folgenden Ball kurz zurück, Dzikowski stürmte in die Offensive. Topspin-Vorhand. Erster Versuch. Zweiter Versuch. Punkt- und Satzgewinn für den Magdeburger – und letztlich Matchgewinn.