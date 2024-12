Magdeburg - Jens Köhler hat für seine Rolle in der Mannschaft eine überraschende Definition gefunden: „Eigentlich habe ich da oben nichts zu suchen.“ Da oben, wo die Spitze der Oberliga Mitte die Bälle schmettert. Da oben, wo Köhler an Nummer zwei gesetzt ist beim TTC Börde. Nun, die Bilanz sagt etwas anderes. Sie sagt: Köhler hat sieben Siege und elf Niederlagen in der Hinrunde der Saison gesammelt, womit sich wiederum auch ein anderes Bild vom 40-Jährigen in seiner Rolle ergibt. „Damit bin ich extrem zufrieden“, sagte er. „Ich habe für meine Verhältnisse eine sehr gute Hinrunde gespielt, habe wichtige Punkte geholt, mit denen nicht zu rechnen war.“ Auch deshalb stehen die Stadtfelder vor dem Start der Rückserie am 11. Januar gegen den TTC Zella-Mehlis und gegen DJK Biederitz so formidabel da. Platz vier, 11:7 Punkte.

