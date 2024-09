Elias Kühne tritt in der neuen Saison mit dem TTC Börde in der Oberliga an. Kevin Sager

Stadtfeld. - Selbst in den Ferien haben sie sich in der Halle an der Steinigstraße getroffen, um ein paar Bälle zu schmettern. Aber nicht erst in diesen Trainingsduellen hat Jens Köhler gesehen, dass sein neuer Teamgefährte sehr darauf bedacht ist, permanent und schlaggewaltig in den Angriffsmodus zu gehen. Vom ersten Ballwechsel an. Jener Gefährte ist wie sein Vorgänger Lucas Hörhold, der zu Schott Jena gewechselt ist, der Jüngste im Quartett des TTC Börde. Und womöglich der Allerjüngste, der jemals für die erste Mannschaft der Stadtfelder an die Platte trat.