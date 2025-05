Spielmacher Friedemann Schlicht fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Ende des Jahres aus. In Halle sprang Johannes Jordan herausragend ein. Doch die Last der Offensive soll nicht allein auf dem Ersatzmann liegen.

Magdeburg - Es war ein Schock, der durch die Reihen der Magdeburg Virgin Guards gegangen war. „Man hat den Knick in der Mannschaft in diesem Moment gemerkt“, erzählt der für die Offensive zuständige Trainer Daniel Woge. Im Auswärtsspiel bei den Halle Falken war Quarterback Friedemann Schlicht nach einem Haken mit starken Schmerzen am Boden liegen geblieben. „Ich wusste sofort, dass er uns länger fehlen wird“, sagt Woge. Die bittere Diagnose: Der Spielmacher der American Footballer hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und kann in diesem Jahr nicht mehr auf den Platz zurückkehren.