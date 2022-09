TTC Börde vor schwieriger Saison in der Tischtennis-Oberliga

Der TTC Börde startet am Sonnabend beim SV Schott Jena II in die Tischtennis-Oberliga. Mannschaftsleiter Jens Köhler erwartet eine schwierige Saison für sein Team.

Jens Köhler startet mit dem TTC Börde in Jena in die Saison.

Magdeburg - 17. September, 18 Uhr, Showtime in Jena. Und der Beginn einer Saison, die im Vorfeld mehr Ungewissheit produziert als die vergangene. Der TTC Börde startet morgen also beim SV Schott II in die neue Serie der Tischtennis-Oberliga Mitte, die im Sommer eine große Fluktuation erfahren hat. Fünf der elf Mannschaften sind neu. Mit Post TTV Halle, Elektronik Gornsdorf und Post Mühlhausen II gehören drei Aufsteiger, mit dem TTC Zella-Mehlis und mit Aufbau Altenburg zwei Absteiger aus der Regionalliga dazu. „Es wird verdammt schwer“, sagt deshalb Jens Köhler, der Mannschaftsleiter des Quartetts aus der Magdeburger Steinigstraße.