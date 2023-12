Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Gleich zum Start in die Woche bekamen Marc-André Jürgen und seine Teamkollegen von der U 23 des 1. FC Magdeburg einen Vorgeschmack dessen, was ihnen an diesem Sonnabend blühen könnte. Am Dienstag trainierte die Mannschaft von Petrik Sander und Pascal Ibold nämlich auf einer einige Zentimeter dicken Schneedecke auf dem Kunstrasenplatz an der MDCC-Arena. Mit ähnlichen Bedingungen könnten es die Blau-Weißen an diesem Wochenende zu tun bekommen, wenn sie als Tabellenzweiter zum Gipfeltreffen der Oberliga Süd bei Spitzenreiter VFC Plauen (13 Uhr) gastieren und dort um die Herbstmeisterschaft spielen.