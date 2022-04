Um diese Titel fährt Anabel Galander vom Mitteldeutschen SC in diesem Winter

Magdeburg - Einem hoffnungsvollen Start in die Saison folgte letztlich die Ernüchterung. Aber Anabel Galander hat ihr Olympia-Aus durchaus sportlich genommen. Sie hat am 23. Dezember beim entscheidenden Test der Bobanschieberinnen in Oberhof gesehen, wie „die anderen Mädels eine sehr gute Leistung gezeigt haben“. Sie hat aber ebenfalls gesehen, „dass ich das technische Bild, das ich im Sommer gelernt habe, nicht umsetzen konnte“, erklärte die Athletin vom Mitteldeutschen Sportclub (MSC) aus Magdeburg. Und im Ergebnis: „Ich habe die Winterspiele in Peking leider verpasst.“ Der Winter ist dennoch längst nicht beendet für Galander. Ganz zu ihrer Freude: „Ich bin froh, dass die Saison noch nicht vorbei ist.“ Immerhin gibt es für die 22-Jährige noch Titel zu gewinnen.