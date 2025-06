Der Nachwuchs hat den Wettbewerb geprägt: Vor allem die jungen Damen sind bei der 35. Auflage des Uni-Triathlons der Konkurrenz vorausgeeilt. Auf den ersten Plätzen kamen am Mittwochabend am Barleber See Athletinnen ein, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Allein Antonia Schulz vom USC (Ak4/35 bis 39 Jahre) mischte im Pulk der jugendlichen Dynamik mit, mit Nina Zeugner (Juniorinnen/16/17 Jahre) von den Fahrrad Trimagos Magdeburg belegte sie einen geteilten fünften Platz.

