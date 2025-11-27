weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. USC-Basketballerinnen haben den ersehnten Beweis erbracht

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Zeuge schildert Amokfahrt am Anschlagstag
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Zeuge schildert Amokfahrt am Anschlagstag

Basketball - Regionalliga Damen USC-Damen haben den ersehnten Beweis erbracht

Das Wissen, gegen Topteams siegen zu können, stärkt die Basketballerinnen des USC. Wie sich die Lage beim Magdeburger Team genau darstellt.

Von Yannik Sammert 27.11.2025, 12:39
Maggy Rohde (r.) gehört beim USC Magdeburg zu den wichtigen Führungsspielerinnen.
Maggy Rohde (r.) gehört beim USC Magdeburg zu den wichtigen Führungsspielerinnen. (Archivfoto: Eroll Popova)

Magdeburg - Der Spielplan der USC-Basketballerinnen in der 2. Regionalliga Ost ist eigen – und herausfordernd. Auf die fünf bestplatzierten Teams trafen die Elbestädterinnen in den ersten sechs Saisonpartien schon. Und sie erlebten beginnend mit dem Auftakt Ende September eine frustrierende Summe aus Niederlagen.