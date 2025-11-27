Das Wissen, gegen Topteams siegen zu können, stärkt die Basketballerinnen des USC. Wie sich die Lage beim Magdeburger Team genau darstellt.

Maggy Rohde (r.) gehört beim USC Magdeburg zu den wichtigen Führungsspielerinnen.

Magdeburg - Der Spielplan der USC-Basketballerinnen in der 2. Regionalliga Ost ist eigen – und herausfordernd. Auf die fünf bestplatzierten Teams trafen die Elbestädterinnen in den ersten sechs Saisonpartien schon. Und sie erlebten beginnend mit dem Auftakt Ende September eine frustrierende Summe aus Niederlagen.