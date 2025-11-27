Liveticker
Basketball - Regionalliga Damen USC-Damen haben den ersehnten Beweis erbracht
Das Wissen, gegen Topteams siegen zu können, stärkt die Basketballerinnen des USC. Wie sich die Lage beim Magdeburger Team genau darstellt.
27.11.2025, 12:39
Magdeburg - Der Spielplan der USC-Basketballerinnen in der 2. Regionalliga Ost ist eigen – und herausfordernd. Auf die fünf bestplatzierten Teams trafen die Elbestädterinnen in den ersten sechs Saisonpartien schon. Und sie erlebten beginnend mit dem Auftakt Ende September eine frustrierende Summe aus Niederlagen.