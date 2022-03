USC Magdeburg: Ein Gegner mit konstantem Biss

Magdeburg - Der TSGL Schöneiche ist in dieser Saison eines noch nicht passiert: eine Niederlage. Sie führt deshalb auch in der nüchternen Statistik derart dominant die Vorrunde 1 der 3. Liga an, weshalb man ihnen bereits zum Aufstieg in die zweite Liga gratulieren möchte (wenn es nicht noch eine Meisterrunde geben würde). Schöneiche hat also 27:0 Punkte aus neun Partien geholt, Schöneiche hat zudem nur fünf Sätze in dieser Serie abgegeben. Vielleicht, so suggeriert es der Bericht des Tom Heidecke vom jüngsten Spiel seines USC in Schöneiche, hätten die Magdeburger wie im Hinspiel erneut zu den Glücklichen eines Teilerfolges beim Tabellenführer gehört, „wenn wir unser Spiel konsequent durchgezogen hätte.“ Aber so verloren Kapitän Heidecke und sein Team mit 0:3 (-20, -19, -15).