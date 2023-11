Mit dem zweiten Saisonsieg ist der USC Magdeburg in der 2. Regionalliga angekommen. Das Geheimnis dafür ist ein funktionierendes Gleichgewicht.

Magdeburg - Als Aufsteiger ist es in einer höheren Spielklasse nicht einfach. Das gilt auch für die Basketballerinnen des USC Magdeburg. Die Mannschaft von Trainerin Janine Heindorf musste sich zu Beginn in der 2. Regionalliga Ost an das Tempo, die Abgeklärtheit der gegnerischen Spielerinnen unter dem Korb und deren Cleverness gewöhnen. Haben die Elbestädterinnen den Dreh nach vier Spielen der laufenden Serie mittlerweile raus? „Ich denke schon“, meinte Heindorf nach dem zweiten Sieg der Serie, den sie bei den Berlin Braves erzielten.