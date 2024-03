Karl Potratz (am Ball) sammelte zwölf Punkte in Berlin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin/Magdeburg - Warum hätten sie sich auch den Druck auferlegen sollen? Robert Wendt sagt: „Es hätte keinen Sinn gemacht, nach einer suboptimalen Saison noch etwas erzwingen zu wollen.“ Bei Empor Berlin hatten seine Basketballer vom USC die allerletzte Chance, mit einem Sieg den Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Ost offen zu halten. Und das in der Fremde, wo die Magdeburger in dieser Saison keinen Punkt geholt haben. Es kam am Ende, wie es kommen musste: Die Wendt-Schützlinge quittierten beim 53:65 (30:32) die 15. Niederlage in der Saison, die den Abstieg besiegelte. „Man hat direkt nach dem Ende gemerkt, dass es für die Spieler ein Stimmungsdämpfer war“, sagte Wendt, nachdem also das letzte Quäntchen Hoffnung erloschen war.