Magdeburg - Dennis Raab ist kein Freund schwammiger Aussagen, deshalb sagt er nun in aller Deutlichkeit: „Wir wollen aufsteigen.“ Und er ergänzt: „Mit der Qualität unseres Kaders sollte das möglich sein.“ Raab, der Trainer, und seine Volleyballer vom USC haben in der neuen Saison also nichts anderes im Sinn als die sofortige Rückkehr in die 3. Liga. Dafür müssen sie zunächst 20 Spiele in der Regionalliga Nordost bestreiten, in einer Klasse, die sie bislang nicht sonderlich gut kennen, die sie womöglich genau deshalb herausfordern wird. In ihre Mission starten die Magdeburger sodann mit einem Doppelspieltag: Morgen schlägt der USC zum Neustart bei Blau-Weiß Brandenburg (19 Uhr) auf, am Sonntag empfangen die Raab-Schützlinge die SG Prieros (15 Uhr). Zumindest haben sie bereits einen ersten Anhaltspunkt. Prieros hat zum Auftakt gegen Brandenburg nach 104 Minuten in fünf Sätzen gewonnen.