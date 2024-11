Halle - Es ist eines dieser Spiele, das man nicht gewinnen muss. Von „Bonuspunkten“ wird gerne gesprochen, wenn eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel auswärts beim Spitzenreiter auflaufen muss. Dementsprechend zurückhaltend in ihren Erwartungen traten auch die Damen des USC Magdeburg am vergangenen Sonnabend ihre Reise zum Landesderby der 2. Regionalliga Ost beim USV Halle an. Als es am Abend wieder auf die A14 Richtung Heimat ging, war die Enttäuschung dennoch groß. Spielertrainerin Antje Skorsetz und ihr Team hielten gegen den Primus mehr als nur mit, boten einen großen Kampf – und mussten letztlich doch ein 54:68 (25:32) akzeptieren.

