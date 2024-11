Ottersleben - „Ruhe in Frieden, Mike!!!“ stand auf einem Banner geschrieben, ausgerollt bei der Partie des VfB Ottersleben und im besonderen Fokus während der Schweigeminute vor dem Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz am Schwarzen Weg. 142 Zuschauer sowie Spieler, Trainer und Vereinsverantwortliche gedachten vor dem Landesliga-Duell am Sonnabend gegen Saxonia Tangermünde ihrem verstorbenen Torwarttrainer Mike Köllen. Und es sollte dann das perfekte Abschiedsspiel werden für den beliebten Köllen, der mit nur 59 Jahren einem Herzinfarkt erlag: „Mike hätte nicht nur unsere Spielweise gefallen, als ehemaliger Torhüter war ihm auch das ,zu Null’ immer wichtig“, erklärte Oliver Malchau.

