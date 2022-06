VfB Ottersleben II im finalen Rausch

Der VfB Ottersleben II hat das Double gewonnen. Drei Wochen nach dem Stadtpokalsieg sicherte sich die Mannschaft auch die Stadtmeisterschaft. Und den Aufstieg in die Landesklasse.

Ottersleben - Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendein Mitglied der zweiten Ottersleber Mannschaft am Sonnabend öfter im Bier duschen musste als der Trainer. Vor dem Interview, während des Interviews, nach dem Interview wurde das kühle Blonde in Massen und aus Flaschen über den Kopf und Körper des 45-Jährigen geschüttet. Nass war in seinem Fall irgendwann nur noch ein Wort. Durchtränkt traf es tatsächlich besser.