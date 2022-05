VfB Ottersleben II und SV Seilerwiesen wollen den ersten Stadtpokal-Titel

Magdeburg - Eine Woche vor dem Showdown haben Dennis Wanzek und Christian Katzbach die erste Entscheidung gefällt. Die beiden Trainer trafen sich am vergangenen Sonnabend im Stadion „Seilerwiesen“, um sich über die Trikotfarbe ihrer Mannschaft zu unterhalten. Nach wenigen Sekunden waren sie sich einig geworden, haben sich lächelnd verabschiedet. Und sind in die Vorbereitung auf das Stadtpokalfinale 2021/22 gegangen. Morgen also kommt es auf der Anlage des TuS 1860 an der Zielitzer Straße zum Debütantenball, morgen ab 15 Uhr, wenn die zweite Mannschaft des VfB Ottersleben und der SV Seilerwiesen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die Trophäe gewinnen können. Wenngleich die VfB-Erste den Pokal in der Saison 2005/06 (4:0 gegen FSV 1895) schon einmal geholt hat.