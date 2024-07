Magdeburg. - Die Gerüchteküche hatte in den vergangenen Wochen gebrodelt. Einige wichtige Spieler hätten die Spandau Bulldogs verlassen, die amerikanischen Leistungsträger würden nicht mehr für die Hauptstädter auflaufen. Entsprechend blickte Daniel Woge etwas verdutzt drein, als er am Sonnabend sämtliche dieser vermeintlich abgewanderten Akteure im Kabinentrakt der Spandauer sah. „Da war ich schon überrascht“, sagt der Trainer der Magdeburg Virgin Guards, der das Team gemeinsam mit Bernhard Filipiak betreut. Doch wenngleich die Bulldogs alle ihre Leistungsträger dabei hatten, am Ende jubelten die Sudenburger über einen 16:12-Erfolg in der Hauptstadt, durch den sie die Meisterschaft der Regionalliga Ost nun wieder in eigener Hand haben.

