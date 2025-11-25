USC Magdeburg feiert in der 3. Liga Nord gegen Pinneberg den dritten Heimsieg der laufenden Saison. Der Auftritt des Raab-Ensembles war stabil - bis auf eine Ausnahme.

Lorenz Teege (rechts) schmetterte sich mit dem USC Magdeburg zum dritten Erfolg der laufenden Saison.

Magdeburg - Die Volleyball-Herren des USC Magdeburg sind in der 3. Liga Nord wieder halbwegs im Soll. Am Sonnabend gelang der Mannschaft von Trainer Dennis Raab mit einem 3:1 gegen die VG Halstenbek-Pinneberg bereits der dritte Heimsieg der laufenden Saison.