Trotz der Probleme im Aufschlag und Satzrückstand gewinnt die Mannschaft von Dennis Raab zum Saisonauftakt in der 3. Liga Nord gegen den SC Potsdam. Dabei beweisen die Magdeburger nicht nur Moral, sondern auch die Breite im Kader.

Mit Angriffswucht sicherten sich Paul Eisel (im Schlag) und Co. am Ende zwei Punkte.

Altstadt - So manches Mal hat sich Dennis Raab am Samstagabend mit fragenden Gesten an seine Schützlinge gewandt. Zumeist ging es dem Coach der USC-Volleyballer dabei um den Aufschlag. „Das war heute unser großes Manko“, erklärte Raab nach dem ersten Saisonspiel in der 3. Liga Nord. Dennoch hatten er und sein Team allen Grund zur Freude. „Ein großes Lob für diese Moral“, richtete der Coach an seine Mannschaft, die den SC Potsdam nach 0:2-Satzrückstand noch im Tie-Break geschlagen.