Warum der Post SV nach zwei Siegen noch nicht abdreht

Norman Aye (im Wurf/gegen Vincent Gose und Oliver Wille/r.) erzielte gegen Seehausen drei Tore. Am kommenden Sonntag gastiert Post in Irxleben – das erste Spitzenspiel für das Röwer-Team.

Magdeburg - Wir haben Daniel Röwer gefragt, ob er seine Mannschaft nach zwei Saisonsiegen in der Rolle eines Spitzenteams sieht. Und Daniel Röwer hat gesagt: „Nein!“ So weit will der Trainer des Post SV trotz der bislang souveränen Erfolge seiner Verbandsliga-Handballer dann doch (noch) nicht denken. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Irgendwann nach der ersten Halbserie der Nordstaffel. Aber noch backt Post kleinere Brötchen, also auch nach dem ungefährdeten 30:24 (15:14)-Sieg am vergangenen Sonnabend in heimischer Halle gegen die SG Seehausen. Der Coach erklärt, warum: „Auch wenn vieles gut geklappt hat und die Jungs ihren Spaß hatten, haben wir noch viele Chancen liegenlassen und Fehler gemacht, die wir abstellen müssen.“