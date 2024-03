Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Mit gesenktem Kopf und ernster Miene betrat Christoph Theuerkauf am Sonnabend in der 34. Spielminute das Parkett der Gieselerhalle. Auf diesem krümmte sich Julius Drachau. Der Rückraumspieler der SCM-Youngsters war Augenblicke zuvor umgeknickt, lag mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Platte. Für Drachau, der als Ersatzmann vom schon verletzten Spielgestalter Alexander Möller (Schulter) bis dahin eine herausragende Leistung gezeigt hatte, ging es nicht weiter. Dennoch ließen die Youngsters am 42:29 (21:14)-Heimerfolg in der 3. Liga Nord-Ost gegen den Stralsunder HV im weiteren Verlauf keinerlei Zweifel mehr aufkommen.