Warum ein großer Traum des SSV Besiegdas geplatzt ist

Der große Traum ist geplatzt. Den Fußballerinnen des SSV Besiegdas bleibt die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga verwehrt. Im Verein stellt man sich die Frage: Ist das fair?

Melissa Krakowski (r.) wird auch in der neuen Saison wieder in Verbandsliga angeifen.

Magdeburg - Am morgigen Sonntag hätte es steigen sollen: das erste der zwei bisher wohl größten Spiele in der Geschichte des SSV Besiegdas. Das Aushängeschild des Vereins, die Damenmannschaft, hätte als amtierender Landesmeister um den Aufstieg in die Regionalliga spielen sollen – doch dieser Traum ist zum Wochenstart endgültig geplatzt. Stattdessen steigt Hertha Zehlendorf, Zweiter der Berlin-Liga, ohne Relegation auf.