Heimspieltag in der 3. Liga Warum ein Sieg der USC-Teams doppelt wichtig ist

Doppelspieltag in der 3. Liga: Die Volleyball-Teams des USC Magdeburg stehen am Sonntag in der heimischen Campushalle vor wichtigen Aufgaben. Sowohl die Frauen als auch die Männer wollen sich eine gute Ausgangsposition für den weiteren Saisonverlauf verschaffen.