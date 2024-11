Keeper Willi Lücke (hier gegen Rostock) legte in Anderten den Grundstein für die Halbzeitführung des SCM. Zum Sieg reichte es am Ende aber nicht.

Magdeburg. - Keeper Willi Lücke hat ein ums andere Mal dem routinierten Gastgeber den Zahn gezogen, weshalb die knappe Halbzeitführung der SCM-Youngsters durchaus geschmeichelt war, sagte Trainer Christoph Theuerkauf. Am Ende mangelte es auch nicht an den Paraden seines Torhüters, weshalb die Grün-Roten am Samstagabend beim TSV Anderten mit 31:34 (13:12) verloren und damit ihre sechste Saisonniederlage in der 3. Liga Nordost hinnehmen mussten. „Es haben einfach drei, vier, fünf Prozent bei jedem Einzelnen gefehlt“, so der Coach.