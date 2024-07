Magdeburg - Das Interesse an der neu integrierten Frauenmannschaft des 1. FC Magdeburg ist groß. Offiziell 269 Zuschauer waren am Sonnabend dabei, als die FCM-Frauen im Rahmen des Mitgliederfestes ihr erstes Testspiel der Vorbereitung gegen Landesmeister SSV Besiegdas bestritten. Anschließend an den 5:0-Erfolg wurde das Team den Fans auf der Bühne vorgestellt, danach gaben die Fußballerinnen, die in der Vorsaison noch unter dem Dach des Magdeburger FFC gespielt hatten, eine Autogrammstunde. „Das war ein ganz schöner Rummel“, sagt Trainer Alexander Auer und ergänzt: „Ich freue mich, dass die Mädels diese Aufmerksamkeit bekommen.“

