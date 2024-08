Im Oberhaus des Fußball-Stadtfachverbandes beginnt am Freitagabend die neue Saison. Vor dieser gibt es nicht den einen klaren Titelanwärter.

Wer ist der Favorit in der Stadtoberliga?

Der VfB Ottersleben II um Trainer Stefan Otremba (r.) zählt in der Stadtoberliga zu den Favoriten.

Magdeburg - Nur sechs Punkte hatte der FC Zukunft/MSV 90 Preussen in der vergangenen Saison auf dem Weg zur Fußball-Stadtmeisterschaft auf der Strecke gelassen. Bis auf den SV Arminia II, der vier Zähler hinter dem Titelträger ins Ziel kam, mussten alle Kontrahenten früher oder später abreißen lassen. In der neuen Stadtoberliga-Spielzeit kündigt sich ein engerer Titelkampf an – bei dem möglicherweise bis zu sechs Mannschaften ernsthaft eingreifen könnten. Die Volksstimme wirft einen Blick auf die Kandidaten.