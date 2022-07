Wie die WSG Reform zwei Saisonpremieren feierte

Magdeburg - Treffen sich vier Damen wieder, die schon gemeinsam für Pädagogik Schönebeck um Punkte gekämpft haben, als der erste Freund noch auf sich warten ließ, als jede noch nach dem passenden Kleid für den Schulball suchte, als sich die Welt für sie noch als Volleyball drehte. Diese vier Damen sind am Samstagabend also wieder zusammengekommen in einem Punktspiel. Speziell: Im Punktspiel der Regionalliga Nordost. „Sie kennen sich eben in- und auswendig“, sagte Frank Weißleder, der Co-Trainer der WSG Reform.