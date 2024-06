800 Zuschauer sind beim Jubiläumsduell dabei. Für die Legenden des 1. FC Magdeburg geht es an diesem Freitag in Dessau weiter.

Wie lief das Spiel der FCM-Traditionself vor vollem Haus in Völpke?

Sind erfolgreich in ihre Saison gestartet (h. v. l.): Wolfgang Seguin, Teamchef Jürgen Brennecke, Siegmund Mewes, Dirk Stahmann, Matthias Hoppe, Dirk Hannemann, Steffen Plock, Dirk Baumann, Frank Siersleben sowie (v. v. l.): Carsten Beyer, Matthias Dieterichs, Heiko Bengs, Christian Beer, Stephan Schulz, Kai Kühne und Enrico Gerlach.

Völpke - Kai Kühne rief irgendwann aufgeregt seinen Teamchef an. Der 40-Jährige schlich mit seinem Wagen durch die 1.400-Seelen-Gemeinde Völpke auf der Suche nach einem Parkplatz – und fand diesen nicht. So gut besucht war nämlich der freundschaftliche Vergleich zwischen den ehemaligen Recken des TSV Völpke und der Traditionself des 1. FC Magdeburg am vergangenen Freitagabend. 800 Besucher der Partie, zu der die Gastgeber anlässlich ihres 20. Jubiläums des DFB-Pokalspiels gegen den FC Bayern München geladen hatten, strömten auf die Sportanlage, um die Helden von einst zu sehen. Auch Kai Kühne, der dank eines rettenden Einfalls unter den Spielern doch noch eine Lücke für sein Auto fand.